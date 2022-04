Bokanmeldelse: Traumebearbeidelse med polemisk brodd

«Forbryter og straff» er en roman som går til angrep på romankunsten.

Kathrine Nedrejord er en produktiv forfatter og dramatiker. Hun har skrevet ti bøker og en rekke teaterstykker siden debuten. Bildet er fra 2018.

Kathrine Nedrejord (34) har skapt mye på få år. Siden hun debuterte som dramatiker i 2009, har hun skrevet ti bøker for voksne, barn og ungdom. Hun har vært husdramatiker for Nationaltheatret som første kvinne og som første same.