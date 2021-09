Alvorlige anklager i forkant av viktig høring. Onsdag kan Britney Spears bli fri.

Tre nye dokumentarer og én skjebnesvanger rettshøring. Denne uken når dramaet om Britney Spears et klimaks.

Britney Spears-fans møtte opp da Los Angeles Superior Court behandlet Britney Spears’ vergemål 26. juli. Onsdag 29. september er det tid for ny høring.

28. sep. 2021 16:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det har mildt sagt vært stor interesse for Britney Spears det siste året. Popartistens kamp mot vergemålet hun har vært under siden 2008, har utspilt seg for åpen scene.

Onsdag kan det være duket for siste akt.