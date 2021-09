Milliarder havner i feil hender i musikkbransjen. Abba-legenden vil rydde opp.

Problemer med å fordele pengene i musikkindustrien fører til at store beløp havner i feil hender. En ny kampanje frontet av Abbas Björn Ulvaeus tar tak i problemet.

Björn Ulvaeus mener det er på høy tid å rydde opp i musikkbransjens krediteringsrot. Han håper «Credits Due»-kampanjen skal være løsningen.

44 minutter siden

Når en låt slippes på CD, vinyl eller på strømmeplattformer, inneholder den store mengder underliggende informasjon. Dette er informasjon om titler, artister, medvirkende artister og musikere, låtskrivere, produsenter, utgivere og mye mer. Dette kalles metadata.

For at utbetalingene for avspillinger og salg skal havne hos riktige personer, må denne informasjonen være korrekt og synkronisert på tvers av databaser rundt om i verden. Dette har vist seg å være vanskelig å få til. Konsekvensen er at flere milliarder kroner årlig ikke tildeles i det hele tatt, eller de tildeles feil personer.

