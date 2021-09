Artisten R. Kelly kjent skyldig i alle tiltalepunkter

Juryen har kjent R&B-stjernen R. Kelly skyldig i alle tiltalepunktene i saken som omfattet overgrep, menneskehandel og utpressing.

R. Kelly avbildet i Chicago i 2008.

NTB-AP-AFP

27. sep. 2021 21:47 Sist oppdatert nå nettopp

Juryen brukte bare ni timer på å kjenne 54-åringen skyldig etter tiltalen. Da kjennelsen kom, satt R. Kelly ubevegelig med senket blikk.

Straffeutmålingen skal etter planen komme i mai neste år. Han risikerer livstid i fengsel.

Rettssaken mot musikkstjernen, som har vært varetektsfengslet siden han ble tiltalt, startet i midten av august og varte i rundt en måned.

Avviser anklagene

Aktorat tegnet i rettssaken et bilde av en overgriper som over lang tid brukte «sin berømmelse, popularitet og sitt nettverk» til å legge til rette for og begå overgrep.

Han er tiltalt for blant annet utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

Kelly avviser anklagene. Forsvareren hans sier ofrene er bitre tilhengere som samtykket til sex, men ble hevngjerrige etter at forholdet til artisten tok slutt.

Kellys forsvarer Deveraux Cannick sier hun er skuffet over juryens avgjørelse.

– Jeg tror jeg er enda mer skuffet over at myndighetene, gitt alle motsigelsene, førte saken i første omgang, sier hun.

Utnyttet

Seks uker med forklaringer fra 45 vitner og annet bevismateriale viser at Kelly beordret sine medarbeidere til å skaffe ham unge jenter og gutter han kunne mishandle, sa aktor Elizabeth Geddes til juryen i sluttprosedyren.

Hun sa at Kelly straffritt kunne utnytte de mindreårige ved å styre sine medarbeidere – sjåfører, livvakter og assistenter – med jernhånd. Til sammen utgjorde de et organisert kriminelt nettverk.

– Tiltalte lagde reglene, mengder av regler, og forlangte total lydighet, sa hun og beskrev hvordan medarbeiderne systematisk rekrutterte potensielle ofre på konserter og på kjøpesentre og fast food-restauranter.

Vitnene fortalte at når de først var fanget i garnet, ble de forberedt på sex og psykologisk mishandling, såkalt grooming, som oftest mens de var tenåringer, helt tilbake til 1990-tallet.