Dommer avviste søksmålet fra «Nirvana-babyen»

En dommer har ifølge musikkavisen NME avvist søksmålet som «Nirvana-babyen» fremmet i fjor sommer mot det legendariske grungebandet.

Nirvanas «Nevermind»-album fra 1991.

NTB

4. jan. 2022 12:43 Sist oppdatert nå nettopp

Nirvana fotografert i 1993.

Spencer Elden, i dag 30 år, er babyen som svømmer naken under vann på Nirvanas «Nevermind»-plateomslag fra 1991.

I søksmålet som ifølge NME nå er avvist av en dommer i California, hevdet han at han har fått varig mén av bandets angivelig seksuelle utnyttelse av barn i kommersiell sammenheng.

Allerede i et intervju med Time i 2016, da «Nevermind»-albumet var 25 år, sa Elden at han hadde vurdert å gå til rettslige skritt. Han hadde aldri klart å venne seg til det å pryde plateomslaget, selv om han flere ganger tidligere har gjenskapt bildet på fotoopptak og har albumtittelen tatovert på brystkassen.

I desember gikk representanter for Nirvana ut mot søksmålet og hevdet at det «ikke var seriøst» og at saken dessuten var foreldet: Spencer Elden måtte ha gått til sak innen ti år etter at han fant ut at han var babyen på platecoveret.

Siden Eldens advokater ikke svarte innen fristen på Nirvanas utspill, ble søksmålet avvist, skriver Spin. De har imidlertid en ny mulighet til å fremme søksmålet på ny innen 13. januar.