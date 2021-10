Utsiden har vært heftig diskutert. Nå er det omsider mulig å se Munch-museet fra innsiden.

For 13 år siden det ble bestemt at museet skulle flytte fra Tøyen. Nå åpner det omsider i Bjørvika. – En gledens dag for Norge, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Det nye Munch-museet på Bjørvika vil huse tre ulike versjoner av maleriet Skrik.

20. okt. 2021

Byggets fasade endret hovedstadens bybilde og har skapt nasjonal debatt. Onsdag fikk pressen for før første gang bli med inn i Munch på Bjørvika.

Det åpner for publikum førstkommende fredag.

– Det er blandede følelser i dag. Jeg er veldig stolt over endelig å slippe folk inn. Samtidig så er jeg veldig spent. Vi har forberedt oss i mange år, sier Munchs direktør Stein Olav Henrichsen til Aftenposten.

Denne høstmorgenen kan han endelig vise frem hva som skjuler seg på innsiden av den ruvende 60 meter høye, grå museumsbygningen. Her skal det tilbys kunst og kultur i 13 etasjer fordelt på 11 utstillingssaler og 4500 kvadratmeter med utstillingsareal.

De resirkulerte og gjennomskinnelige aluminiumsplatene som dekker utsiden av bygget, er godt synlige også fra innsiden. I hvert fall det ytterste partiet, hvor kjøpesenteraktige rulletrapper tar den besøkende med fra etasje til etasje, og dermed også fra utstilling til utstilling.

– Jeg er spent på hvordan publikum kommer til å bruke huset. Vil de trives her, kommer de tilbake igjen? Vi har et fantastisk kunstprogram og en fantastisk beliggenhet, sier Henrichsen.

Det ytterste partiet i det nye museet gir god utsikt over byen. Foto: Dan P. Neegaard

Fakta Nye Munch 22. oktober åpner det nye museet Munch i Bjørvika.

Bygget heter Lambda og er tegnet av det spanske arkitektkontoret Estudio Herreros.

Det har en prislapp på ca. 2,8 milliarder kroner.

Museet vil tilby kunst og kultur i 13 etasjer, spisesteder og bar på toppen.

Det blir 11 etasjer med utstillingsrom. I tillegg blir det kino og konferansesaler som kan leies ut.

Museet låner også inn flere verk fra Nicolai Tangen-samlingen og hans Ako Kunststiftelse, fra Stein Erik Hagens Canica-samling og fra Sparebankstiftelsen DNB.

Når museet åpner, skal det vises rett over 400 verk av Edvard Munch. Vis mer

Smått og stort

Museet besitter over 2600 Munch-verk. I første omgang stilles om lag 400 ut. Blant annet Skrik, Madonna og Pubertet finnes i utstillingen Edvard Munch uendelig i 4. etasje.

En annen utstilling som skiller seg ut, finnes to etasjer over. Edvard Munch monumental finner sted i en spesialbygget sal over to etasjer. Her kan man se Munchs største verk, som er versjoner av motiver Munch utviklet til Universitetet i Oslos nye aula i forbindelse med 100-årsjubileet i 1911.

Det største verket her, Forskerne, måler 4,3 ganger 11 meter. Det tilsvarer rundt 50 kvadratmeter.

Noen av Edvard Munchs mange portretter er utstilt i det nye museet. Foto: Dan P. Neegaard

– En gledens dag for Norge

Det nye museet har som mål å være en møteplass for alle. Bygget huser også restaurant, kafé, bar og butikk, samt konsertsaler, kino og utleielokaler.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var også til stede under pressevisningen. Han sier til Aftenposten at han er glad for at Munch ønsker å tiltrekke seg folk fra alle bakgrunner.

– Det er en gledens dag for Oslo. Og også for Norge. Fordi muligheten til å iaktta og føle og kjenne på Munchs kunst vil være noe helt annet enn det har vært tidligere.

Fakta Edvard Munch (1863–1944) Født på Løten, døde i Oslo.

Sønn av lege Christian Munch (1817–1889) og Laura Cathrine Bjølstad (1838–1868).

Norsk maler, grafiker, representant for ekspresjonismen.

I 1883 debuterte han med et maleri på Industri- og kunstutstillingen. Samme år stilte han ut på Kunstnernes høstutstilling i Kristiania.

Blant hans mest kjente malerier er Skrik, Pikene på broen og Det syke barn.

Munch er den internasjonalt best kjente norske kunstneren. Vis mer

– Ikke kjærlighet ved første blikk

Da museet ble reist, ble det heftig debattert. Mange syntes hverken høyden eller den grå aluminiumsfargen passet i bybildet.

Johansen forteller Aftenposten at han var blant skeptikerne, men at bygget har vokst på ham.

– Det var ikke kjærlighet ved første blikk. Så sakte, men sikkert begynner man å venne seg til det. Og begynne å like det og finne det spennende. Det gjør dessuten noe med inntrykket å se det innenfra, sier han.

Når Aftenposten spør direktør Henrichsen om han i dag synes museet er pent, svarer han:

– Jeg synes ikke det med pent og stygt er så viktig. Jeg synes arkitekturen kler den samlingen Edvard Munch etterlot seg. Det er et monumentalt, nesten brutalt bygg, som jeg synes kler kunstneren.

Arkitekten selv, Juan Herreros, er også til stede under pressevisningen. Han forteller at han mener debatten er spennende. Han håper at kritikerne likevel gir museet en sjanse.

– Alle som har debattert fasaden, må se museet fra innsiden. De vil kanskje få seg en overraskelse.

Lang vei til åpning

Veien til åpningen av Munch har vært lang og kronglete. Museet har vært inn og ut av diverse planer siden 2008, da bystyret første gang sa ja til å flytte museet fra Tøyen til Bjørvika.

I 2011 raknet flertallet for Munch i Bjørvika, før fem alternative løsninger for Tøyen og Tullinløkka ble utredet.

To år senere snudde SV og dannet flertall for Lambda i Bjørvika. I bytte fikk partiet betydelige oppgraderinger av Tøyen-området.

Endelig vedtak i bystyret kom i 2014. I 2016 ble grunnsteinen lagt ned. Museet skulle åpnet sommeren 2020, men ble først utsatt til høsten samme år, blant annet på grunn av forsinkelser i leveranser av sikkerhetsdører. Høsten 2020 ble det kjent at åpningen var utsatt til i 2021.