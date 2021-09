Best når gitaren styrer showet

Gjengens studioalbum nummer 12 har noen virkelig sterke kutt.

Hellbillies samlet (fra venstre): Lars Håvard Haugen, Lars Christian Narum, Aslag Haugen, Bjørn Gunnar Sando og Egil Stemkens.

Nå nettopp

Hallingdølene i Hellbillies er for lengst klassifisert som bautaer i norsk musikk. Det betyr ikke at det ikke kan komme spennende nytt fra veteraner som dem. Like etablerte Vamp leverte for eksempel karrierens kanskje beste album med Tiå det tar for noen uker siden.

