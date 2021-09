Skeptisk til å returnere til kontoret? Det har du god grunn til.

Endelig tilbake på jobb for å møte kolleger? Paradoksalt nok viser det seg at rommet vi er vant til å møte hverandre i, ikke funker like godt lenger.

Når interiørarkitekt Urd Schjetne (i midten) skal holde hybrid møte, nytter det ikke med et tradisjonelt møterom.

Nå nettopp

Pandemien ser ut til å endre møtekulturen vår på uventede måter. Hovedproblemet er de hybride møtene. I slike møter sitter noen medarbeidere hjemme, mens andre sitter samlet fysisk i et møterom. De fleste bedrifter ønsker nå å tillate at ansatte jobber mer hjemmefra enn før. Derfor vil slike møter bli den nye normalen for mange.

Men nå viser undersøkelser på bedrifter som har returnert til jobb at hybride møter gir dårligere utbytte sammenlignet med heldigitale møter der alle sitter hjemme. Det tvinger frem en ny type interiørarkitektur i dagens kontorlandskaper. Den nye normen vil inneholde færre store møterom og flere små cellekontorer.