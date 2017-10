Her er fem eksempler på filmer som ble møtt av behersket entusiasme av kritikerne, men hvor publikum likevel sto i lange billettkøer.

Film Frame, Disney

1. Pirater håvet inn

Da femte del av Pirates of the Caribbean-serien kom ut mai, var mange kritikere lunkne og en del direkte drepende. The Washington Posts anmelder mente den var som «en ferie man trengte en ferie fra». The New York Times kalte filmen «det motsatte av underholdning». På nettstedet Rotten Tomatoes, som samler filmkritikker, fikk den en score på magre 29 prosent. Men Joachim Rønning og Espen Sandberg, de norske regissørene av Dead Men Tell No Tales (Salazars hevn), kan le sist. Filmen dro inn 6,2 milliarder kroner i billettinntekter, ifølge Box Office Mojo.

Aftenposten ga piratene en firer: Langt fra havari, flyter på sjarmen

Columbia

2. Uvøren og ulogisk helt

Da Hancock kom i 2008, mente de fleste anmeldere at filmen begynte bra, men surret seg bort i annen halvdel. Will Smith spilte den uvørne superhelten med dårlig omdømme i samfunnet. På Rotten Tomatoes oppsummering av 217 anmeldelser fikk den 41 prosent. The Washington Post havnet på at den var «ufordøyelig». Publikum betalte imidlertid tilsammen omtrent fem milliarder kroner for å se Smith på kino.

Aftenposten ga Hancock en treer: Superslask lander pladask

David Appleby, Lionsgate/ Nordisk Film Distribusjon

3. Terror i London

Actionthrilleren London has Fallen var et av fjorårets slaktofre blant anmeldere. Mens Gerard Butler som livvakt i filmen gjorde alt for å berge USAs president, berget kinogjengerne filmskapernes omdømme. Variety beskrev den som «stygg, reaksjonær og frykthissende». Hos Rotten Tomatoes fikk den en score på 25 prosent basert på 172 anmeldelser. Filmen solgte uansett billetter for ca. 1,6 milliarder kroner på verdensbasis – nesten fire ganger mer enn den kostet å lage.

Aftenposten ga London has fallen en treer: Moralfilosofisk totalhavari

Simon Mein

4. Knakk pengekoden

Da Vinci-koden var i likhet med Snømannen en suksessrik roman før den i 2006 ble film. Da filmen kom, med Tom Hanks i hovedrollen som Harvard-professor Robert Langdon, var anmelderne flest ikke nådige. Hos Rotten Tomatoes fikk den 25 prosent score basert på 220 anmeldelser. Variety beskrev den som en «fantasiløs, fæl greie». The Hollywood Reporter mente filmen avslørte «på tydelig vis alle bokens mangler og den marerittaktige logikken». «Påkostet, pompøs, til dels parodisk», skrev Aftenpostens Per Haddal under overskriften «Da Vinci-skuffelsen».

Kinogjengerne var tilsynelatende ikke helt enige: Filmen spilte inn nesten seks milliarder kroner og ble på verdensbasis det året kun slått av den andre Pirates-filmen, Dead Man´s Chest.

UIP

5. Tente ikke kritikerne, men publikum kom

Fifty Shades of Grey var også en kommersiell boksuksess da filmen kom i 2015. I likhet med boken ble også filmen stort sett slaktet. Kritikerne likte ikke den erotiske – og til dels sadomasochistiske – historien om studenten Anastasia Steele og styrtrike Christian Grey. På Rotten Tomatoes oppnådde den en score på 25 prosent basert på 251 anmeldelser. Seattle Times skrev at filmen ikke var fullt så dårlig som boken, «men det sier ikke mye». Inntektene strømmet likevel inn og endte på omtrent 4,5 milliarder kroner – ca. 14 ganger det den kostet å lage.

Aftenposten ga Fifty Shades of Grey karakteren 2: 50 nyanser av søppel