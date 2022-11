Fin slutt på en ujevn trilogi

Röyksopp avslutter sitt bombastiske prosjekt med et rolig utpust.

Röyksopp slipper sin tredje plate i løpet av få måneder.

Tre plater. Tretti låter. Alt utgitt med noen måneders mellomrom. Röyksopps comebackprosjekt har hatt mye å by på. På sitt beste har det vært et herlig gjenhør med to av norsk elektronikas pionérer. Men, så klart, med et slikt omfang er det ikke alltid at alle sporene treffer like godt.

Nå er siste del av trilogien ute. Drar den prosjektet i land?