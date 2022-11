Dagens quiz: Søndag 27. november 2022

Danseren Margaretha MacLeod utga seg for å være prinsesse fra Java, ble dømt for spionasje og henrettet i Frankrike. Hva ble hun kalt?

13 minutter siden

1. Danseren Margaretha MacLeod utga seg for å være prinsesse fra Java, ble dømt for spionasje og henrettet i Frankrike. Hva ble hun kalt?

2. Hvilket tilnavn har det australske herrelandslaget i fotball?

3. I hvilken norsk kommune finner du de over 6000 år gamle helleristningene som står oppført på Unescos verdensarvliste?

4. Hvilken del av kroppen er betent hos en pasient med periodontitt?

5. Hvilken plassering har Norges herrelandslag i fotball på den offisielle Fifa-rangeringen?

6. Hva slags form har en konisk gjenstand?

7. Hva heter Sør-Afrikas tre hovedsteder?

8. Hva er et vanligere ord for versaler?

9. Hva er det latinske ordet for fred?

10. Hva kalles en person fra Bangladesh?

11. Hvilket metall er det mest av i bronse?

12. Hva er det norske navnet på TV-serien «Two Guys, a Girl and a Pizza Place», som ble sendt rundt årtusenskiftet?

13. Hva slags dyr passer huset til de tre røverne i Kardemomme by?

14. I hvilken by vokste Thor Heyerdahl opp?

15. I hvilken amerikansk delstat heter hovedstaden Boise?

1. Mata Hari.

2. Socceroos.

3. Alta.

4. Tannkjøttet.

5. 42.

6. Kjegleformet.

7. Pretoria, Cape Town og Bloemfontein.

8. Store bokstaver.

9. Pax.

10. Bangladesher.

11. Kobber.

12. «Pizzagjengen».

13. Løve.

14. Larvik.

15. Idaho.