Bokanmeldelse: Rystende oppgjør med familien og Hollywood

Filmstjernen Elliot Page sto frem som trans for tre år siden. I sin velskrevne selvbiografi tar han et harmdirrende oppgjør med et hyklersk Hollywood.

Elliot Page (nr. 2 fra venstre), Jennifer Garner og J.K. Simmons delte ut prisen for beste originalmanus til Kenneth Branagh under Oscar-utdelingen i mars 2022. Vis mer

Publisert: 12.08.2023

En rød tråd i Elliot Pages selvbiografi er at han ofte har følt seg som en outsider. Først i sin egen familie og hjemby, deretter i Hollywood. Når Page gir ut sin første bok, er maktforholdet til en viss grad snudd på hodet.

«Pageboy» toppet New York Times’ bestselgerliste i sommer. Kjendisen med seks millioner følgere på Instagram har fått en tydelig stemme med stor gjennomslagskraft. Boken er et sviende oppgjør, ikke minst med faren og stemoren, men også med maktpersoner i Hollywood – som ikke navngis. Kjendisforfatteren oppsummerer deler av Hollywood som: «Falsk, tom, homofob.»