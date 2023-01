Dagens quiz: Tirsdag 17. januar 2023

Hvor er Olav T. Sandnes sjefredaktør?

16.01.2023 19:30

1. Hva het høvdingen som huskes best for å ha drept Olav den hellige?

2. Hva heter de rundt 260 arbeidskollektivene som står for en stor del av Israels jordbruksproduksjon?

3. Hvem ble kåret til årets navn under Idrettsgallaen tidligere i januar?

4. Hvilken filmrolle huskes Carrie Fisher (1956–2016) best kjent for?

5. Tidenes største Lego-sett er et verdenskart. Hvor mange brikker består det av?

6. Fra hvilket land kommer butikkjeden Jysk?

7. Hvor er Olav T. Sandnes sjefredaktør?

8. Hva menes med det danske uttrykket «ikke helt appelsinfri»?

9. Hva heter de store primatene som kun lever på Sumatra og Borneo?

10. I hvilken oppdiktet avis er Frimann Pløsen redaktør?





Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn