En eksplosiv underholdningsbombe

Slemme voksne, med et par unntak, og herlige barn, helt uten unntak, gjør «Matilda» til en oppslukende barneforestilling.

Matilda (Henny Stålhand Arnø) tar igjen med Miss Trunchbull (Robert Stoltenberg).

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

10. sep. 2022 20:25 Sist oppdatert nå nettopp

Barna i «Matilda» er uimotståelige. De har individuell personlighet, danser og synger med profesjonell presisjon, humor og utmerket diksjon, og kan helt alene utgjøre neste generasjons musikalartister – spesielt fordi det er tre barnelag, til sammen 24 som deler på de krevende utfordringene.

Premierens Matilda, Henny Stålhand Arnø, er helt suveren, og det gjelder nok de andre to også: Othilie Loftesnes Gilbrant og Agnes Sulejewski Bjerck. Til tross for solide skuespillerprestasjoner over hele linjen, er dette barnas aften, og det mest rørende øyeblikket var applausen som møtte Henny til slutt.