«Forsvinningen – Lørenskog 31. oktober 2018» er sober, men problematisk

Det er umulig ikke å stille skyldspørsmålet i dramaserien om en av Norges mest omtalte krimsaker.

Serien starter med dramatiske bilder fra inne i huset til familien Hagen. Det viser seg å være en rekonstruksjon.

Da mediene fikk nyss i forsvinningssaken på Lørenskog, ble de fleste nordmenn amatørdetektiver. Alle har en teori om hva som egentlig skjedde da Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018.

Det var bare et tidsspørsmål før det ble mat for true crime-entusiaster. Saken er fortsatt under etterforskning. Et spørsmål som melder seg, er om denne fiksjonaliseringen av saken er forhastet.