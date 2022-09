Vil tvinge strømmegigantene til å bruke 200 millioner på norsk innhold

Hver av oss bruker over 1700 kroner årlig på strømmetjenester. Nå vil kulturministeren tvinge dem til å lage norsk innhold for noe av pengene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen vil stille krav om at også strømmetjenestene investerer i norske filmer og serier. Her fra et besøk i Hollywood med Renate Reinsve tidligere i år.

I et forslag som sendes ut på høring fredag, går kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) inn for at alle strømmetjenester blir pliktige til å investere minst fem prosent av omsetningen i norske produksjoner. Ifølge utkastet tyder anslag fra PWC på at en slik bidragsplikt vil utgjøre 222 millioner kroner pr. år.

Særlig for de yngste har de internasjonale strømmetjenestene blitt dominerende. Ifølge tall fra Kantar, er utenlandske Netflix og Disney+ nå begge på størrelse med TV2 Play (målt i sette timer for alle aldersgrupper). Men de utenlandske strømmetjenestene bidrar ofte med relativt lite norsk innhold.