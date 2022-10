«Official Competition» er en herlig satire om ignoranse og hovmod

Velspilt og kostelig komedie om egoer i kunsten.

Antonio Banderas, Penélope Cruz og Oscar Martines med prestasjonspresset hengende over seg.

Erlend Loe Forfatter

9 minutter siden

For seks år siden lagde de to argentinske regissørene Gastón Duprat og Mariano Cohn «Æresborgeren». Det er en godt uttenkt og velspilt historie om en argentinsk forfatter som har fått nobelprisen i litteratur. Etter mange år kommer han tilbake til den lille argentinske landsbyen han vokste opp i for å motta en æresbevisning.

Nå har disse to regissørene samarbeidet igjen. Resultatet er, nok en gang, en glitrende spilt film full av energi. De har total kontroll på materialet og leker seg konstant med overskuddsmessige tillegg, på samme måte som de gjorde i «Æresborgeren».