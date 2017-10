– Vi skulle gjerne sittet med hele oljefondet, men vi kan ikke trylle. Hvis departementet ikke øker støtten blir vi nødt til å gjøre noen harde prioriteringer fremover, sier Tone Hansen, leder av Norsk kulturråd.

I 2018 går startskuddet for den nye festivalstøtteordningen i regi av Norsk kulturråd, etter at den tidligere knutepunktordningen ble avviklet i 2015.

I praksis betyr dette at de tidligere knutepunktfestivalene nå kjempe om den samme pengesekken som alle andre festivaler. Da søknadsfristen gikk ut tidligere i år, hadde Kulturrådet mottatt 171 søknader. Det totale omsøkte beløpet for 2018 er over 182 millioner, mens avsetningen på støtteordningen for musikkfestivaler i 2017 var på 139 millioner.

– Smålåtent

Kulturrådet søkte departementet om 15 millioner kroner ekstra i økt festivalstøtte. Det fikk de ikke. I stedet fikk hele kulturfondet en pris- og indeksregulering på 23 millioner kroner, mens de hadde søkt om 50 millioner kroner.

– Dette er smålåtent. Økningen til fondet ligge på totalt 2,2 prosent. Det som er vanskelig og alvorlig er at vi for andre året på rad at ikke har fått noen økt tildeling i forhold til det ansvaret som er pålagt oss. Sånn sett er tilliten til det vi driver med lav, sier Hansen.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kulturfondet i Norsk kulturråd skal i 2018 forvalte nærmere 920 millioner kroner. I denne potten ligger nå også den nye festivalstøtteordningen.

– Skaper kannibalisme

Festivalsjef Kai Gustavsen i Kongsberg Jazzfestival sier til Aftenposten at han er skuffet over at regjeringen.

– Dette betyr bare at fagutvalgene vil få en enda større oppgave med å prioritere. Jeg håper at behandlingen i Stortinget vil finne rom for disse pengene. Dette handler ikke bare om kulturpolitikk, det er vel så mye distriktspolitikk, sier han.

Gustavsen legger ikke skjul på at det er store forventninger i Festival-Norge til den nye støtteordningen. Derfor var det et ordentlig slag i ansiktet at kulturdepartementet ikke har økt festivalpotten.

– 15 millioner kroner er ikke mye penger, og dette ville skapt ekstremt mye mindre støy. I stedet vil dette føre til kannibalisme, sier han.