Khrono, VG og NRK frikjent i PFU for identifisering og omtale av professorens meldinger til unge kvinner

Et enstemmig Pressens faglige utvalg slo tirsdag fast at verken Khrono, VG eller NRK brøt god presseskikk i forbindelse med omtale av en Universitetet i Stavanger-professors meldinger til unge kvinner.

Dette etter at frilansjournalist og mediekritiker Anki Gerhardsen hadde klaget saken inn for PFU, med professorens samtykke.

Klagen kom først på Aftenpostens debattsider: Anki Gerhardsen kalte NRK, Khrono og VGs omtale av saken «et knefall for gapestokkmentaliteten»

PFU opplyser til Medier24 at det var en viss diskusjon i utvalget, men at man til slutt var samlet om uttalelsen.

Saksbehandlingen og sakspapirene var lukket – og møtet gikk for lukkede dører under disse sakene - som til sammen tok en drøy times tid å behandle. Uttalelsen er så langt ikke offentliggjort i sin helhet.

Sendte til en rekke kvinner

Omtalen gikk på at professoren sendte grove tekstmeldinger til en rekke unge kvinner – noen av dem studenter og ansatte ved hans eget universitet eller andre institusjoner.

I meldingene oppfordret professoren til seksuell kommunikasjon med mottakerne og spør dem om de vil inngå i seksuell omgang med ham.

Meldingene bar tidvis også preg av seksuell trakassering mot kvinnene.

Mente det var riktig å identifisere

Overfor Medier24 i sommer uttalte Khronos redaktør Tove Lie at hun mente det var riktig å identifisere.

Dette både av hensyn til andre, og professorens egen historie med tidligere kontroversielle utspill:

– Jeg ser at det kan være ulike vurderinger om hvordan vi har løst saken og at den er kontroversiell. Det er en sak for oss hvordan fremtredende professorer oppfører seg. Det er også en kontekst her med en professor som har en historikk med tidligere kontroversielle utspill. Jeg synes det er modig av kvinner som blir utsatt for dette å fortelle åpent om det, sa hun.

Om publisering av de konkrete meldingene, sa Lie den gang:

– Jeg synes det var viktig å vise hvor grove meldingene var. Folk kan ha forskjellige meninger om hva som er grovt trakasserende og ikke, så vi mente innholdet var viktig for å vise hvor grovt det faktisk var.

