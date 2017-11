«Solsidan:» Sympatisk og ufarlig

1 2 3 4 5 6 Solsidan

Om Sveriges rikinger er grellere enn Norges, vet jeg ikke. Det finnes sikkert forskning på dette. Helt siden jeg som tenåring kjørte slalåm i Åre, har det ant meg at de rikeste svenskene med selvfølgelighet kler seg slik kakser portretteres i norske russerevyer, altså med blazere og T-skjorter i ulike nyanser av rosa og hvitt, samt, på 1980-tallet, ekstremt ufikse one piece skidresser i pastellfarger.

Det er også mulig at norske rikinger fortsatt skammer seg bitte litt mer enn sine svenske brødre og søstre og derfor holder litt lavere profil. Uansett har fenomenet Solsidan truffet godt også i Norge. Fem sesonger med utfordringene til over- og høyere middelklasse i skjærgården utenfor Stockholm har bidratt med fine i-landsproblemer ispedd gode relasjonsgnisninger. Serien er vennligsinnet satire. Folkelig, morsom, sympatisk, men mangler injurierende kraft.

Dempet og tilgjengelig

Innenfor svensk filmhumor, kan man kanskje si at Killinggängets Fyre nyanser av brunt, og den smått geniale Torsk på Tallin, representerer en mer ytterliggående, mørk og rå form for satire, mens brødrene Herngren som står bak flere komedier fra tidlig 2000-tall, samt Solsidan, står for et mer dempet og tilgjengelig, men samtidig godt observert portrett av visse deler av samtids-Sverige. I Solsidan er underholdning første prioritet og samfunnskommentaren mindre sviende.

Overgangen til film byr på mer av det samme. Her er ingenting nytt, men alt er finslepent, flyter bra og er småmorsomt, som alltid. Annas (Mia Skäringer) dårlig undertrykte aggresjon er fortsatt den drivende kraften i hennes og Alex´ (Felix Herngren) forhold.

Hun forlater ham til fordel for en villmarkstype og setter dermed i gang en prosess som så vidt er omfattende nok til å bygge en historie rundt, spesielt hvis man klarer å la være å irritere seg over at det hele er skamløst lik Woody Allens fantastiske Husbands and Wives fra 1992. Men regelen i film er, syns jeg, at man slipper unna med alt som fungerer, og det gjør dette.

Dyp sympati

Felix Herngren fortsetter å spille Alex på en måte som vekker dyp sympati. Rollen hans inneholder en subtilitet som de andre tre hovedpersonene mangler og som kler både serien og filmen. De andre tre leverer til gjengjeld strøkne utgaver av seg selv og er med å skildre et skilsmisseforløp som er gjenkjennelig i alle sine faser.

En bihistorie med Mickans (Josephine Bornebusch) og Freddans (Johan Rheborg) sønn, som holder på å bli sosialist, er symptomatisk for hvordan ideer behandles i dette universet. Her kunne man dratt det mye lenger, men velger å flate ut og glatte til heller enn å gå ordentlig inn i problemstillingen.

Nettopp dette er Solsidans credo; være på utsiden, bare sjelden på innsiden. Den irriterende Ove (Henrik Dorsin) når for øvrig nye høyder. Og Frida Hallgren, Henrik Schyffert og Sven Wolter leverer alle fine biroller. Sympatisk og ufarlig.