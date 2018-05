Rybak: – Det er lov å være skuffet

Over en time etter at Israel var kåret som årets vinner av Eurovision Song Contest, og etter at den offisielle pressekonferansen med israelske Netta var over, møtte en litt slukøret Alexander Rybak norsk presse. Selv om han vant sin semifinale torsdag, foran Sverige og Moldova, hadde han håpet på et annet resultat.

– Det er lov å være skuffet. Når du deltar i en musikkonkurranse som dette, så går du for seier. Det viktigste var at jeg gjorde min beste opptreden denne uken i finalen. Når det ikke holdt, så er det helt greit, sier Rybak.

Han benyttet anledningen til å gratulere Netta med seieren. På spørsmål om en 15. plass bidrar til å sette seieren hans i 2009 i skyggen, svarte han følgende:

– Hvis jeg har drevet å klage på resultatet, så ville det ha undergravd seieren min sist gang, sier han.

Vil delta igjen

Etter at Rybak, som fyller 32 år søndag, vant finalen i 2009, garanterte han at han aldri skulle stille til start i konkurransen igjen som artist. Like bastant var han ikke natt til søndag.

– Jeg har absolutt lyst til å delta i dette sirkuset igjen. Jeg ser vel for meg en 7–8 ganger til. Jeg liker denne konkurransen veldig godt, sier han.

Nå skal han fortsette utviklingen av sin egen youtube-kanal, og til høsten blir det turné med TrondheimSolistene.

Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben, mener 15.-plassen til Rybak var et skuffende resultat.

– Dette var dårligere enn forventet. Det var tydelig at Europa ikke likte låten. Det viser bare at skal du vinne to ganger må du ha en bra låt begge gangene. Denne gangen var den åpenbart ikke god nok, sier han.

Thomassen synes det er spennende med Israel som neste års arrangør av Eurovision Song Contest. Det har de gjort flere ganger tidligere, sist i 1999.

– I hvilken by neste års finale vil bli arrangert i, er for tidlig å si. Jeg tipper det blir Tel Aviv. Det som er sikkert er det nok vil bli noen som vil ytre seg rundt det at Israel ikke er den rette plassen å legge en finale, sier han.