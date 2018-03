Bare i fjor ble 5,4 milliarder filmer og tv-serier lastet ned ulovlig på verdensbasis.

Det viser tall fra Alliance for Creativity & Entertainment (ACE). Film- og TV-bransjen har siden internett ble allemannseie slitt med å ta betalt for innhold. Bransjen har jaktet på IP-adresser og truet med skyhøye bøter uten at det har fått problemet til å forsvinne.

– Bransjen har brukt pisken i alle år. Jeg kjenner ingen annen industri som gjør det så vanskelig for fansen sin å få sett og betalt for produktet, sier filmprodusent og gründer Alan R. Milligan da vi treffer ham under filmfestivalen i Berlin.

Du kan betale direkte til rettighetshaver

Milligan er administrerende direktør i White Rabbit, som mener de har en løsning. I dag taper filmprodusenter penger i det digitale markedet.

– Grunnen til at vi beskytter opphavsretten, er for å passe på økonomien i det vi skaper. I dag beskytter vi det som best vi kan, men taper ca. 20 milliarder dollar i året. Istedenfor å låse det inn i en skuff, må rettighetshavere begynne å se på andre løsninger i en digital hverdag, mener Milligan.

For gründeren startet ideen med Kurt Corbain-dokumentaren Montage of Heck.

– Jeg ventet på den i over ett år, men fant den ikke noe sted. Dette var i de tider da Popcorn Time ble lansert, så jeg sjekket det ut, og der lå jo filmen. Popcorn Time var fantastisk, bortsett fra at det ikke var mulig å betale for innholdet. Nå som blokkjede er kommet inn i bildet, kan vi revolusjonere bransjen på en ansvarlig måte, mener han.

Fakta: Dette er White Rabbit En browser plugin basert på blokkjede-teknologi Plugin’en gir deg mulighet til å betale for innhold uten at du må abonnere på en tjeneste. Produktet er planlagt lansert fjerde kvartal 2018 Inntektene fordeles følgende: 75 % til rettighetshaver, 15 % til White Rabbit og 10 % til strømmetjenesten.

– Betalingen ikke kan manipuleres

Kort fortalt er White Rabbit et programtillegg til din nettleser som gjenkjenner det du ser på – uavhengig av hvilken streamingtjeneste du bruker. Videre kan du betale rettighetshaverne direkte og umiddelbart med blokkjede-teknologi og smartkontrakter.

– Blokkjede sikrer at betalingen ikke kan manipuleres, og den overføres umiddelbart til rettighetshaveren. Dermed løses kontantstrøm-problemet du har som produsent, og vi påser at alle filmens investorer får utbetalt sin andel direkte.

Teknologien bruker «tokens» som gjør det mulig for brukeren å se film anonymt der de ønsker, men likevel gjøre opp for seg. Målet er å skape et system med frie valg av innhold og strømmetjeneste. Da må du som bruker kunne betale pr. film og serie.

– 20 millioner europeere abonnerer på Netflix, men over 240 millioner europeere strømmer ulovlig i dag. Spør du om de vil betale dersom det var mulig, svarer over 60 % av dem ja, sier Milligan. Ferske tall viser at Netflix nå har 118 millioner abonnenter på verdensbasis.

Fakta: Dette er blokkjede En blokkjede er i praksis en verifisert, sikker liste. Det kan være en protokoll, et register eller et regneark. Den inneholder en oversikt over alle transaksjoner som noen gang er gjort innenfor systemet. Det spesielle er at regnearket ikke lagres et spesielt sted, men over hele verden i helt identiske kopier. Den bruker kryptografi for å la hver deltager i nettverket redigere hovedboken på en sikker måte, uten at den trenger godkjennelse fra en sentral myndighet. Kilder: ethereum.no, coinweb.no, dontapscott.com, blockchain.com, computerworld.com

Fans, ikke pirater

Han mener det ikke er noe poeng å lansere flere lukkede strømmetjenester. Det vi mangler en samlende betalingsmodell.

– Mange som strømmer film vil ikke være pirater. Det er fans som bare ønsker tilgangen til å se den filmen de ønsker, uten å måtte abonnere på en haug forskjellige leverandører.

– Hvordan skal det fungere det i praksis?

– Vi kommer i første omgang til å samarbeide med salgsagenter og distributører av europeiske, asiatisk, søramerikanske og amerikanske indie-filmer som ønsker å prøve ut denne modellen. Filmer vi ikke har avtaler med, løses ved hjelp av tokens. Du som bruker legger inn kredittkort, men det overføres ikke penger, kun tokens.

– Hva betyr det?

– Si at det er 100.000 personer verden over som har sett filmen din med White Rabbits program installert og tilbudt å betale med vår token, verdt 1 dollar. Da tar vi kontakt med rettighetshaver og forteller at vi har så og så mange tokens som ligger låst i en kryptert token pool. Vi aner ikke hvem som har sett filmen, men de har tilbudt oppgjør direkte til rettighetshaveren gjennom blokkjeden. Alt vi vet er at de 100.000 seerne har sagt at de er villige til å betale, og deres tokens kan veksles om til 100.000 dollar. På den måten kan vi endre forretningsmodellen organisk, en film om gangen, med fansen som pådriver.

Vil minimere piratvirksomhet

Å minimere piratvirksomhet vil være en av de største effektene av White Rabbit-modellen. Inntekter fra kinodistribusjon står fortsatt for en stor del av en films lønnsomhet, men mange er engstelige for kinoens fremtid i den digitale strømme-hverdagen.

– Det er viktig for oss å høre på hva rettighetshaverne ønsker, og strømmetjenester som skal være en del av White Rabbit må respektere opphavsretten. Vårt mål er å bli kvitt piratvirksomhet og få bransjen over på en løsning som vil gi større inntekter og bedre vilkår for investorer. Kursen må endres med respekt for bransjens omstillingsbehov. På den måten har vi mulighet til å påvirke tankegangen til en generasjon som er vant til å laste ned innhold gratis. Vårt motto er «responsible rebels».

– Skal dere banke på døren til Hollywood?

– Jeg antar at de er en konservativ gjeng. Vi starter med dem som sårt trenger eksponering og en levbar inntektsmodell; europeisk film, arthouse og indie. Når vi har bevist forretningsmodellen, setter jeg meg gjerne ned med Hollywood.

– Hva sier de ulovlige strømmetjenestene?

– Noen er interesserte, andre ikke. Noen er pirater av prinsipp. De kjøper brød for penger, men betaler ikke for kunst og underholdning. Noen av pirattjenestene tjener penger på VPN (virtuelt privat datanettverk) som gjør at man kan strømme anonymt. Kalkylene viser at vår modell er mer inntektsbringende og ikke minst lovlig, så mange er lydhøre.

Avhenger av betalingsvilje

Noen er pirater av prinsipp. Andre stjeler innhold fordi de ikke har råd til å betale. Dette er faktorer som er vanskelig å endre.

– White Rabbi kan sikkert fungere, men det forutsetter jo at det finnes en vilje til å betale for innhold. Jeg vil tro de fleste som strømmer ulovlig har et økonomisk motiv for dette, sier Henning Meese, sjefredaktør i bransjemagasinet Computerworld.

Meese tror ikke at blokkjede-teknologien nødvendigvis vil løse piratproblemet.

– Tidligere har mange argumentert for ulovlig nedlasting med bakgrunn i en bransje som ikke har ønsket digital distribusjon, og dermed heller ikke har lansert gode tjenester for det. Men det er neppe et gyldig argument lenger. Uten å kjenne inngående til akkurat denne løsningen, tror jeg ikke blokkjeder i noen vesentlig grad løser piratproblemet, sier han.

Indie film er en av Norges uavhengige filmprodusenter og står bak filmer som Natta pappa henta oss og Røverdatter. Produsent Carsten Aanonsen forteller at de allerede har begynt å teste ut digital distribusjon.

– Jeg kan ikke si noe om det konkrete produktet, men vi er i utgangspunktet veldig positive til all distribusjon hvor produsenten selv har økt kontroll. Vi bruker Vimeo for den delen av TVoD som vi gjør selv, og her er det jo oppgjør direkte med den som har kontoen, sier Aanonsen.

Han forteller videre at temaet diskuteres i bransjen, og at de jobber med å øke kontrollen på distribusjon av filmene sine digitalt.