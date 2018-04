Solgte billetter for 900.000 kroner på ett år - nå kan de få scenekunsthus til 700 millioner kroner

I juni vedtar trolig fylkespolitikerne at Sentralbadet blir nytt scenekunsthus for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, to institusjoner som i fjor solgte billetter for knappe 900.000 kroner i Bergen.

– KrF-gruppen i fylket har diskutert om det er riktig at vi skal gå inn i prosjektet når billettsalget er så lavt. Det er en diskusjon vi må våge å ta. For det er mange gode kulturhusplaner i regionen vår, sier fylkesvaraordfører Pål Kårbø til Bergens Tidende.

Selger 2400 over disk

En ny fremdriftsplan viser at Scenekunsthuset Sentralbadet tidligst kan stå ferdig høsten 2022. Foreløpig prislapp er mellom 600 og 700 millioner kroner. Regjeringen har allerede sagt ja til å bevilge en tredjedel, inntil 230 millioner kroner. Bergen kommune er positive til å gjøre det samme.

Nå venter en på svar fra fylkestinget, som til nå har vært lunkne til prosjektet.

Fakta: BIT Teatergarasjen og Carte Blanche Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans – får i år 38,6 millioner kroner fra det offentlige i driftsstøtte. Staten tar den største andelen, 70 prosent. Det resterende fordeles på kommunen og fylket. BIT Teatergarasjen er en stiftelse som baserer driften på offentlige bevilgninger. I år får de 12,5 millioner kroner i driftsstøtte. Staten er inne med 7,6 millioner, mens Bergen kommune bevilger 3,4 millioner. Ifølge offentlige billettstatistikker solgte BIT i 2017 billetter for 366.000 kroner, mens Carte Blanche solgte billetter for 560.000 kroner i Bergen. Carte Blanche oppgir at de i fjor hadde 3090 publikummere på egne produksjoner i Bergen, hovedsakelig i Studio Bergen på Nøstet. Av dette var 610 fribilletter. BIT Teatergarasjen hadde 7055 publikummere på billetterte arrangement i Bergen i 2017. Av dette var 2554 fribilletter. Disse tallene inkluderer Meteor, den internasjonale dansefestivalen som BIT kuraterer og produserer i Bergen. BIT er et såkalt programmerende teater, som betyr at de – i motsetning til DNS – ikke produserer teaterforestillingene selv. I stedet inviterer BIT kompanier til å spille sine forestillinger i Bergen, gjerne prosjekter de har vært med på å samprodusere.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun understreker det generalforsamlingen i Carte Blanche vedtok for kort tid siden, at fylkeskommunen er innstilt på å bidra til å realisere scenekunsthuset i Sentralbadet.

– Men vi må ha respekt for den politiske prosessen. Ingenting er på plass før alt er på plass. Jeg har forventninger til at det blir gjort et godt arbeid i forkant av den politiske behandlingen. Det hele avgjøres av et samlet fylkesting i juni, sier Hestetun.

Kulturbyråd Julie Andersland mener at billettsalget i Bergen ikke skal være avgjørende for om Carte Blanche og BIT får sete i Sentralbadet.

– Begge er med på å gjøre Bergen til Norges kanskje fremste kulturby. Her snakker vi om institusjoner på høyt internasjonalt nivå, som følgelig også har mye aktivitet i inn- og utland. At de har hjemmescene i Bergen, er en stor styrke for byen vår. Staten er hovedeier i Carte Blanche og må være med på å sikre dem et hus. Om det ikke blir i Bergen, mister vi både Carte Blanche og pengene til en annen by, sier Andersland.

Solgte 2400 billetter

Offentlige rapporter viser at Carte Blanche solgte 2400 billetter over disk/på nett til forestillinger i Bergen i fjor.

– Studio Bergen, hvor vi har holdt til i snart 15 år, har plass til 140 publikummere. Våre muligheter til publikumsutvikling er svært begrenset. Så vi må inn på en scene og et hus som faktisk har plass til flere folk og er tilrettelagt for utvidede publikumsaktiviteter, sier direktør Tone Tjemsland.

Hun ser ingen andre alternativer i Bergen.

– I Sentralbadet kan vi tilrettelegge på en helt annen måte og være tilgjengelig for et publikum, sier Tjemsland, som likevel innrømmer at det var få av Carte Blanche’ forestillinger i Studio Bergen som var utsolgt i fjor.

BIT Teatergarasjen har hatt en tilnærmet lik publikumsmasse de siste ti årene, viser rapporter fra stiftelsen selv. De solgte 4501 billetter over disk/på nett til forestillinger i Bergen i fjor.

– Vi ser at publikumstallene våre er stabile – fra 8000 til 10.000 årlig. Det skyldes programvolum og setekapasitet. Medregnet gratisarrangement og fribilletter, har vi en beleggsprosent på 90. Det er vi fornøyd med all den tid vi er husløse, sier Birkeland.

– Rett og slett en god deal

Birkeland beregner en oppsving i billettsalget når kompaniet flytter inn i Sentralbadet om drøye fire år.

– Vi jobber med publikumsutviklende tiltak. Derfor vil besøkstallene bli langt større allerede første året. Alternative scener, som Scene USF og Cornerteateret, er ikke funksjonelle nok – eller store nok – for oss. Glem ikke at BIT og Carte Blanche for 15 år siden hadde egne scener i Teatergarasjen (Nøstegaten) og Danseteatret (Sigurds gate). Disse mistet vi, sier Birkeland.

Han mener det planlagte scenekunsthuset har stor symbolverdi.

– Det er ikke en for drøy pris for å stimulere til vekst i kulturell infrastruktur. Bergen får beholde to sentrale kulturinstitusjoner, som attpåtil flytter inn i samme bygg. Det er rett og slett en god deal, sier Birkeland.

Tone Tjemsland mener det er god kulturpolitikk å samle to sentrale institusjoner i ett bygg.

– Man får dekket våre scenebehov i Bergen, i tillegg at resten av kultur-Bergen kan bruke lokalene når vi ikke er der. Mange var skeptiske da Operaen i Oslo åpnet for ti år siden. Der har de hatt svært gode publikumstall hele veien. Det skjer noe spesielt når man får sitt eget bygg, mener Tjemsland.

Ikke plass til opera og store konserter

Dansekompaniet Carte Blanche og teaterprodusenten BIT Teatergarasjen vil bygge inn to teaterbokser med plass til noen hundre sittende publikummere som vil fylle det meste av bassengrommet.

Bergen kommune ønsker at andre kan leie seg inn når det er ledig kapasitet – men det vil ikke, ifølge skisseprosjektet som Rambøll har utarbeidet, være arealplass til større konserter, musikaler, Pepperkakebyen eller operaoppsetninger.

– Vi må ha to lydisolerte bokser, også på grunn av de tekniske forholdene vi skal jobbe under. Siden både BIT og Carte Blanche skal jobbe parallelt med produksjoner, må vi ha tydelig skille, sier Birkeland.