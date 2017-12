Neppe avklaring om TV 2s statsstøtte før jul

Kanalen ber om 135 millioner kroner i bidrag for å fortsette med nyheter, men departementet er ikke enig i regnestykker som ligger i bunnen, skriver Dagens Næringsliv.

Planen var å få på plass en ny avtale i desember, men nå sier departementet at forhandlingene vil ta lengre tid.

– Det er ikke sannsynlig at et vedtak om tildeling vil treffes før jul. Årsaken er at departementet har bedt TV 2 avklare en del forhold i søknaden, blant annet for å sikre at en tildeling vil være i samsvar med EØS-avtalen, skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen (Frp) i en e-post.

Staten er ikke fornøyd med hvordan kanalen har fordelt reklameinntektene når de skiller nyhetene regnskapsmessig fra resten av TV 2s virksomhet. Dette ble omtalt av Kampanje i høst.

– Nei, dette er noe vi ser på, og vi har bedt om en klargjøring, skriver Fredriksen.

Kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2 vil ikke kommentere dialogen med departementet, men sier det er viktig at den nye avtalen gir forutsigbarhet.

– Det er derfor ingen dramatikk i at Kulturdepartementet bruker tid på å gjøre de nødvendige avklaringene, og vi svarer på alle spørsmål de måtte ha, sier hun.