Apples digitale assistent har snakket norsk siden 2015. Tre år senere følger Google på, med smarthøyttalere som lanseres i Norge i slutten av oktober. Det melder Tek.no.

Prisen er satt til 1499 kroner for Google Home. Lillebroren, en minivariant, er satt til 599 kroner.

Jeff Chiu / AP / NTB scanpix

– Nordmenn er nysgjerrige på teknologi

Smarthøyttaleren fungerer slik at man ved bruk av stemmen nå kan styre andre smarte enheter i hjemmet. Blant annet kommuniserer høyttaleren med lamper, kameraer og ringeklokker. Fra før kan høyttaleren brukes til å gjøre søk på internett, sjekke kalenderen, få veibeskrivelser eller spille musikk - for å nevne noe.

Funksjonene aktiviteres ved å si «Hey Google» eller «OK Google». Med det nye språket vil man få svar på norsk.

Jan Grønbech, sjef for Google i Norge, er spent på hvordan Google Home mottas av norske brukere i tiden fremover.

– Nordmenn er blant de mest nysgjerrige på ny teknologi. Vi håper og tror at disse produktene kan spille en nyttig rolle i brukernes hverdagsliv, og at de gjør det lettere å fokusere på de verdifulle opplevelsene og aktivitetene man helst vil bruke tid på, sier han.

Forventer salgsøkning

Til tross for at det fremdeles er to uker til høyttaleren er å få tak i i butikk, er det mange norske butikker som allerede har importert høyttalerne og lagt den ut for salg.

En av butikkene som allerede har solgt Google Home i Norge er Komplett. Salget gjøres tross mangel på offisiell støtte.

Pål Fredrik Berg, kategorisjef hos Komplett.no sier til Tek.no at forhåndssalget rett og slett skyldes høy etterspørsel. Berg forventer likevel at dagens offisielle lansering vil øke kjøpslysten hos nordmenn ytterligere.

– Det er klart at mangel på offisiell støtte har vært en «show-stopper», og at potensialet er mye større i dag, sier han.

Berg legger til at språket er avgjørende for å få offisiell støtte.

– Med norsk språk på plass vil en stor terskel fjernes, og den vil kunne nå ut til alle.

Så god er Google Assistent på norsk

I tillegg til Google Home Mini og Google Home finnes det en enda større variant på det amerikanske markedet, Google Home Max. Denne vil ikke bli tilgjengeliggjort i Norge ved lanseringen av Google Home 24. oktober. Likevel skal det være mulig å importere Max-varianten til Norge. Tek.no skriver at den sannsynligvis vil forstå norsk etter 24. oktober.

Både Google Home Mini og Google Home har den samme norske taleassistenten som Google lanserte til smarttelefon for få uker siden.

Aftenpostens Teknologimagasin testet Google-assistenten på Android-telefoner. Hvor god er den på norsk, og kan den matche Apple Siri? Se assistent-duellen i videoen nedenfor.