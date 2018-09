Knapt ett år er gått siden #metoo-debatten skjøt opp som en rakett i sosiale medier, men tematikken og emneknaggen er allerede husvarm i mange amerikanske TV-serier.

Personlig er jeg veldig tilhenger av at dramaserier skal hente opp hendelser og strømninger fra virkeligheten. Tidvis har det i denne sammenheng virket litt krampaktig, nesten som om manusforfatterne skriver #metoo inn i seriene for å vise at de følger med i samtiden og at de støtter saken.