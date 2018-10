Arnault (72) står tiltalt for to voldtekter mot en og samme kvinne i 2011. Saken er blitt ført bak lukkede dører etter begjæring fra kvinnen. Arnault avviser alle anklager.

Dommen er ventet å bli kunngjort av tingretten i Stockholm mandag klokken 11. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tre års fengsel.

Mandag i forrige uke, etter at rettssaken var avsluttet, ble Arnault varetektsfengslet fordi retten mente det var fare for at han kom til å dra til utlandet for å unndra seg straff.

I beslutningen henviste retten kun til ett tilfelle av voldtekt, noe som kan gi en pekepinn på hvordan dommen vil bli.

Anklagene mot Arnault dukket opp i november 2017. I kjølvannet av metoo-kampanjen sto 18 kvinner frem i Dagens Nyheter der de beskrev overgrep og seksuell trakassering som de anklaget Arnault for.

Arnault har drevet et kultursenter som har fått pengestøtte av Svenska Akademien, institusjonen som deler ut Nobelprisen i litteratur.

Han er også gift med lyrikeren Katarina Frostenson, som frem til april var medlem av Akademien. I likhet med en rekke andre medlemmer forlot hun institusjonen som følge av den opprivende konflikten.