Vi bør absolutt være nysgjerrig på hvordan vi på forskjellige vis forsøker å holde ut. Dette skal handle om retretter. Opplever vi verden som for åpen, kan vi lukke oss. For mye pes om fremdrift kan utløse revers.

Jeg minnes en scene i Jane Campions filmatisering av Henry James’ roman The Portrait of a Lady. Der blir noe slik sagt om en av karakterene: «Hva skulle han ha gjort uten sin tuberkulose?» Det siktes til at sykeligheten er blitt hans rolle. Den er blitt hans sosiale identitet, en forklaring og unnskyldning, en slags venn.