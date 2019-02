Når tenåringene Wayne og Del drar avgårde på en motorsykkel fra Brockton, Massachusetts, setter det i gang en kjedereaksjon av illsint jakt og dyp sympati fra lokalbefolkningen. Asosiale Wayne satte fyr på barndomshjemmet da han fant faren død av kreft, og da han skulle hente Del, som han er nyforelsket i, endte det med at han kappet nesen av faren hennes, skambanket tvillingbrødrene og satte fyr på familiens hundehus.

Den lokale politimesteren burde vært like sint som Dels far, men siden han er lykkelig over å få vite at han likevel ikke har testikkelkreft, mener politimesteren at Wayne også fortjener en ny sjanse i livet.