Det finnes et lite knippe temaer som har vært gjengangere på internasjonale kunstmusikkfestivaler de siste årene: Flukt og migrasjon, kvinner i kunsten, lokal eller global identitet – og klimaendringer. Det er temaer som er vanskelig å kritisere, for intensjonene er så gode. Samtidig er det temaer som fort kan gjøre at en festival føles forutsigbar. Til og med kjedelig.

Også i Oslo følger vi trenden. Temaet for samtidsfestivalen Ultima sist høst var migrasjon. Fjorårets Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival hadde temaet slaveri, og tråder til dagens migrasjonskriser ble trukket. I år er det klimaendringer. Prisverdig, naturligvis, og spesielt tidsriktig i et kulturpolitisk klima – Kulturrådet har i vår lyst ut egne midler til støtte av kunstprosjekter som tar for seg klimakrise.