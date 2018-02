Fakta: Marcus & Martinus i Oslo Spektrum Publikum: ca. 8500

1 2 3 4 5 6

Momentsturnéen har inntatt Oslo Spektrum, og fansens hyl er øredøvende lenge før Marcus og Martinus har inntatt scenen. Perfekt for ørebetennelsen. En videmontasje begynner å snurre, og det mannsterke bandet kommer frem for en liten intro. Deretter kommer hovedpersonene ut, akkompagnert av pyroeffekter, og setter kontant igang med hiten «Elektrisk». Scenen har en forlengelse ut i publikum, slik at de to småsjarmørene kan flørte litt med tilskuerne. Mer hyling. Konfetti spruter ut når siste refreng setter igang, og fansen hopper så tribunen rister.

Nøye regissert

Tvillingene, som fylte seksten i går (gratulerer!), har tatt Norge med storm de siste årene. Siden Melodi Grand Prix Junior i 2012, har de sjarmert seg inn i de tusen hjem, stilt opp i det som kan krype og gå av hyggeprogrammer, og ljomet fra høyttalere i inn- og utland. De siste par årene har de (og teamet rundt dem) satset hardere, med de engelskspråklige utgivelsene Together og Moments. Overgangen fra barnestjerner til seriøse pophelter er i full gang.

Tidlig ut i settet kommer også den ferske singelen «Remind me». En roligere, atmosfærisk låt som skaper stemning i salen. Mer hardt koreografert dans og en videoanimasjon av en neonfarget by akkompagnerer følelsene låten bringer frem. Dette er en nøye regissert affære. Deretter får en heldig fan lov til å komme opp på scenen for å synge «First kiss». Veldig søtt. I tillegg skaper det en god balanse til de mer oppstemte låtene. Variasjon er gøy.

Akustiske versjoner og festmodus

Variasjon får vi også når et par låter blir fremført i akustisk versjon etter en hjerteskjærende video om tvillingbrødrenes nære relasjon. Mobillys blir til lightere i luften. Vi får til og med synge bursdagssangen mens det regner røde ballonger. Ikke verst. «Heartbeat» fungerer særdeles godt i denne settingen, fremført sårt og nært sammen med en gitar.

Så er vi tilbake i festmodus. Blinkende lys, fullt band, enda mer hyling. Dansecrewet som er med på scenen gjør også en formidabel jobb, spesielt på «Light it up», hvor de får komme frem og vise seg. Kudos. De gamle, norske slagerne blir slått sammen til et medley som skaper masse liv og allsang. En liten energibombe, i et sett som tidvis blir monotont.

Fyllstoff

La oss snakke om musikken. Den har modnet sammen med artistene, og blitt til velprodusert pop slik den gjerne høres ut på hitlistene. Noen av låtene er absolutt fengende – jeg skal ærlig innrømme at jeg gikk og nynnet på et par av dem da jeg hørte meg opp tidligere i dag. En del av materialet virker allikevel som fyllstoff, hurtig sammensnekrede idéer som fremstår ganske generisk. Det er forståelig at Marcus & Martinus, og ikke minst teamet rundt dem, vil ut i verden, men det spørs om det ikke har gått litt fort i svingene.

Vinner på personlighet

På den annen side er musikken bare en del av suksessformelen. Det er personene Marcus og Martinus, de to pubertale sjarmtrollene på scenen, som er hovedfokus her. Stemmene deres klinger bra, og de har en god, innøvd karisma, på tross av at de, som så mange andre for tiden, er syke. Et par klesskift og tydelig scenetilstedeværelse veier opp for de par sure tonene dette medbringer. Duoen eier lokalet.

Mot slutten blir vi også servert noen av de sterkere låtene, som «Make you believe in love» og avsluttende «Girls». Mer pyro og oppfordringer om dans og allsang. Det skaper naturlig nok enda mer liv og røre. En passende ende på konserten, og uten tvil minneverdige øyeblikk for mange fans.

De unge vidundertvillingene fremfører speilglatt samlebåndspop, og har en fanbase bestående av hylende tenåringer. Som en mann i midten av tjueårene, er ikke dette helt min greie. Men de skal ha for innsatsen – publikum virker svært fornøyd, og det er langt viktigere enn hva jeg mener. Så da får de vel en firer.