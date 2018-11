Hvor vanskelig kan det være, Gyldendal?

Forlagsbransjen gikk i vranglås da journalister og kritikere begynte å interessere seg for bruken av levende modeller i samtidslitteraturen. Forlaget Oktober virket helt uforberedt da Min kamp av Karl Ove Knausgård ble imøtegått av forfatterens familie og ekskone. Cappelen Damm stilte seg uforstående til kritikken av Vigdis Hjorths Arv og miljø.

Den siste uken har vi sett tegn på at ting er i endring. For en gangs skyld har forlagsredaktørene valgt å snakke åpent om interne rutiner. I en reportasje i Klassekampen forteller flere om hvordan de har endret arbeidet med virkelighetsnære manus og i større grad forsøker å unngå at forfattere utleverer andre mennesker: