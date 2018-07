TV 2 valgte bort kultur

Det ble også programmer for etniske minoriteter og den samiske befolkningen, skriver Klassekampen.

Bakgrunnen for valget er at Kultur­departementet ba søkerne om å velge minimum fem av ti programkategorier for å sikre tilstrekkelig sjangermessig bredde, skriver avisen. TV 2 krysset av for tre sjangre som kanalen allerede innfrir: sport, underholdning og samfunnsprogram, som de forplikter seg til å vise minst 30 minutter i uken.

– Det er departementet som har lagt premissene for hva en kommersiell allmennkringkaster skal være. Vi har svart på det som var utlysningsteksten når vi har krysset av for de fem valgene. Samtidig har vi sagt underveis at vi har ambisjoner utover dette, sier kanaldirektør i TV 2 Trygve Rønningen til Klassekampen.

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen er blant dem som er kritiske til valget, og sier til avisen at hun er overrasket over at Kulturdepartementet ikke har stilt større krav til kulturtilbud.

– Den ikke-kommersielle delen av kulturfeltet i Norge lider under nedbemanningen av mediene og alt fokuset på nettklikk. Hvem skal ivareta de smale kulturuttrykkene, om ikke en offentlig støttet allmennkringkaster? sier Haaland.