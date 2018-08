I en nær fremtid er Los Angeles preget av store, voldelige opptøyer på grunn av vannprivatisering og skyhøye priser. I de øverste etasjene i et nedlagt hotell driver «the Nurse», spilt av Jodie Foster, et medlemsbasert sykehus for kriminelle.

Vold, mørke og destruktivitet preger både utsiden og innsiden av hotellet.