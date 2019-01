I sin nyeste roman har Farah altså lagt handlingen til det somaliske eksilmiljøet i Oslo. Der bor Mugdi, en pensjonert somalisk ambassadør, og hans ennå yrkesaktive kone, Gacalo. De har nettopp fått nyheten om at deres eneste sønn, Dhaqaneh, har sprengt seg selv i luften i en selvmordsaksjon for terrororganisasjonen al-Shabaab i hjemlandet Somalia.

Mugdi vil helst slette sønnen fra hukommelsen, men Gacalo sørger og bestemmer seg for å oppfylle sønnens siste ønske: at hun tar seg av sønnens enke, Waliya, og hennes to barn, Saafi og Naciim. For å gjøre dette, får hun dem smuglet til Oslo.