Rockehistorien er full av metalband som vil bryte ut av sitt vante skinn og gjøre noe nytt. Celtic Frost gikk fra proto-black metal til glam-image på Cold Lake. Gary Moore ble i sin tid forelsket i drum and bass. Nu metal-kongene Linkin Park endte med å lage en moderne popplate i jakten på listeplasseringer.

Jeg kan likevel ikke huske noe band som så tydelig har varslet hamskifte som engelske Bring Me The Horizon. Gjennom album etter album har de beveget seg stadig lenger bort fra bandbarndommens bråk og nærmet seg glattpolert rockemusikk. Sheffield-bandet som en gang var undergrunnens mest lovende – og latterliggjorte – death metal-band, koker nå et radiovennlig brygg av poppede EDM og Maroon 5-vennlig pop. Med noen voldsomme riff som krydder.