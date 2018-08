NRK P2 tar debattprogrammet «Ytring» av luften

Etter bare tre år er det kroken på døren for Ytring på radio, men debattsatsingen på nett består, ifølge Klassekampen. Ole Jan Larsen, kanalsjef i NRK P2, kaller det en prioriteringssak.

– Nedleggelsen henger sammen med en større utvidelse av P1s styrkede helgetilbud, men dette er også første del i et større arbeid med å endre P2s helgetilbud, sier Larsen.

Programflaten mellom klokken 11 og 12 på søndager er en av de viktigste for NRK P2, og i 2015 overtok Ytring populære Søndagsavisa, begrunnet med «en rivende medieutvikling» og at publikums nye medievaner presset frem et alternativ. Nå overtar et satireprogram 14. oktober, etter at siste Ytring har gått på luften 7. oktober.

Det er ikke helt klart hvordan det nye satirekonseptet i tidsbolken på P2 blir, men komiker og kommentator Eirik Bergesen skal på luften. Han har vært både politisk kommentator på TV 2 Nyhetskanalen og politisk satiriker på Teaterkjelleren i Oslo med showet All Makt.