Påskekrim: «Innocent» er serien for deg som elsker britisk krim

1 2 3 4 5 6 Innocent

David Collins (Lee Ingleby) har sonet syv år for drapet på sin kone. Han har hele tiden hevdet sin uskyld. Da han slipper ut av fengsel på grunn av en teknikalitet, er det slett ikke alle i det lille lokalsamfunnet som er overbevist om hans uskyld.

Beech (Nigel Lindsay), politimannen som etterforsket saken den gangen, er fortsatt overbevist om at han fengslet riktig person. Hans kollega og kjæreste DI Cathy Hudson (Angel Coulby) får beskjed om å se på saken med nye øyne. Det viser seg raskt at den tidligere etterforskningen har vært preget av fordommer og enkle løsninger.

Alle lyver

Steffan Hill

Det er med andre ord et klassisk mordmysterium som trekker paralleller til populære serier som Broadchurch og Unforgotten. Et lite lokalsamfunn rakner i sømmene når det viser seg at alle skjuler både hemmeligheter og løgner.

Innocent har ikke samme originalitet og mørke undertone som den første sesongen av Broadchurch. Persongalleriet er også mindre, men karaktertegningene er gode og grundige. I løpet av de fire episodene avsløres mange intrikate familierelasjoner.

Serien er bygd opp rundt to etterforskningsløp. David Collins begynner å nøste opp trådene, samtidig med at politiet starter en ny etterforskning.

Stabil forteller

Steffan Hill

Den siste tiden er det blitt populært med politietterforskere med et rotet privatliv og mentale problemer – den såkalt ustabile fortellerstemmen. Selv om DI Hudson raskt oppdager ugler i den berømte mosen, står hun frem som en sterk protagonist du kan stole på. Hun er en motpol til serier som Marcella, hvor etterforskeren lider av hukommelsessvikt. Det er faktisk ganske godt å se en serie hvor du i det minste kan stole på noen.

En person som det dog raskt stilles spørsmålstegn ved, er den dømte David Collins. At han har problemer med temperamentet, skjønner vi kjapt. Men er det på grunn av at han har tilbrakt år i fengsel uten grunn eller er han faktisk skyldig?

Innocent er påskekrimmen for deg som liker solid, men tradisjonell fortellerkunst uten mange blodige detaljer. Serien har faktisk ikke en eneste voldelig sekvens og satser heller på at en bra intrige og et godt mysterium er godt nok. Det er det!