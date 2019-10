Når Hollywood ser verdien av å samle menneskeheten mot en felles fiende, står H.G. Wells’ The War of the Worlds lagelig til i sci-fi-hyllen.

Takket være handlingen om blodtørstige, invaderende marsboere – og tilhørende metaforiske muligheter – er romanen blitt plukket ned med jevne mellomrom siden publiseringen i 1898.