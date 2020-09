Filmanmeldelse: Smart, briljant og leken

Usedvanlig smart og leken behandling av Dickens.

Erlend Loe

Armando Iannucci, mannen bak den beste engelske politiske satireserien noensinne, The Thick of it, og den ekstremt fornøyelige Stalins død, har laget en briljant versjon av Charles Dickens klassiske David Copperfield.

Fra første stund er filmen leken og fri. Den klarer å speile og til og med toppe Dickens løsslupne og finslepne fortellerstil. Dette er stoff som er godt kjent, og som det omtrent er meningsløst å filmatisere igjen med mindre man tilføyer noe som tidligere versjoner ikke har hatt.