Nytt fra Motorpsycho: I en klasse for seg

Motorpsycho går inn i et nytt tiår med nok et fabelaktig dobbeltalbum.

6 minutter siden

Motorpsycho er bandet som bare fortsetter å gi. Etter over tretti år i bransjen, et tjuetalls album og en haug med sideprosjekter, viser de fremdeles ingen tegn på å senke tempoet. Denne gangen har de laget et majestetisk dobbeltalbum med halvannen time velskrudd rock. Igjen.

Det lyder fremdeles fantastisk.