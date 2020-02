Ukens kulturtips: hjertevarm komedie, mørk barnebok og en by full av stjerneskudd

«Vi vet at han droppet ut av videregående da Karpe ville ha ham med på laget. Vi vet at hans «Hallo» med Dutty Dior var en av fjorårets landeplager, fortjent nominert til spellemannpris. Vi vet at han er landets R & B-prins, men hvor god er han egentlig alene på scenen når det virkelig gjelder? Det skal vi finne ut av nå», skriver vår musikkanmelder Robert Gjestad. Isah er på Sentrum Scene i kveld kl. 22.00. Han er en av 136 navn på plakaten til årets Bylarmfestival.