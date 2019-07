Asap Rocky avlyser kveldens konsert på Kadetten grunnet en arrestasjon i Stockholm i natt. Han ble tatt inn på bakgrunn av en angivelig slåssepisode, og festivalen har fått opplyst at han tidligst vil slippe ut i morgen, skriver Kadetten i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Festivalsjef Karina Næss Trosdahl beklager at avlysningen kommer så tett opp mot konserten.

«Dette er noe som er utenfor vår kontroll. Jeg vil gjerne presisere at resten av dagens artister er på plass og har gjort lydprøver, og det lover godt for en knall avslutning, som ikke står tilbake for en fantastisk musikalsk gårsdag, som ble avsluttet med Cardi B», skriver Trosdahl.

Asap Rocky var i utgangspunktet hyret inn som erstatter for Chance the Rapper, som i juni valgte å avlyste sin Kadetten-opptreden.