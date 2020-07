Fjernet Paradise Hotel-episode i alle land etter omstridt uttalelse

Et klipp fra årets sesong av realityserien Paradise Hotel Danmark har de siste dagene gått viralt i Norge og Sverige. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Lørdag slettet TV-kanalen hele episoden.

Et klipp fra episode 4 av Paradise Hotel Danmark sesong 16 har de siste dagene fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Det omhandler deltagerne Türker Alici og Sarah Dohn. Skjermdump fra Viaplay Danmark

5. juli 2020 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

Videoklippet er i skrivende stund sett over 495.000 ganger på Instagram, med over 1400 kommentarer.

Mange har reagert sterkt på både uttalelsen til en av deltagerne, og reaksjonen til de andre deltagerne og programlederen.

Her er klippet:

Klippet er fra en såkalt parseremoni hvor man skal velge seg en partner. En av guttene velger deltageren Sarah Dohn (18).

Programleder Rikke Gøransson: – Sarah, er Türker din type?

Sarah: – Altså litt, men jeg er ikke så interessert i utenlandske. Men han er absolutt en type jeg kunne gått etter hvis ikke han hadde vært fra utlandet.

Programleder: – Det vet jeg ikke hvordan jeg skal tolke.

Sarah: – Det er ikke fordi jeg er rasist, men jeg pleier ikke normalt å gå etter utlendinger.

Programleder Rikke Gøranssons reaksjon på uttalelsen. Skjermdump fra Viaplay

– Jeg dummet meg ut

Selv om episoden ble sendt i januar i Danmark, har klippet først nå begynt å få mye oppmerksomhet. Hele sesongen ble tilgjengelig i Norge og Sverige i mai i år.

Sarah Dohn ender opp med å vinne hele sesong 16. Den var ferdig på TV i Danmark i april, og det omstridte klippet er fra en episode som ble sendt i januar. Hele sesongen ble lagt ut på Viafree i Norge og Sverige i mai.

Aftenposten forsøkte lørdag kveld å komme i kontakt med Dohn, men har ikke lykkes med dette.

Til den danske avisen ekstrabladet.dk sier Dohn følgende om klippet:

– Det jeg sier kommer av ren nervøsitet. Rikke (programlederen, journ.anm.) spør om Türker er min type. Det er han ikke, men jeg vil ikke såre ham. Så jeg prøver å si at han ikke er min type på en pen måte, men jeg dummet meg ut, fordi jeg var veldig nervøs. Det kom ut veldig feil.

Videre sier hun at uttalelsene hennes i episoden ikke er meninger hun har:

– Det er overhodet ikke sånn. Jeg har vært sammen med folk som er fra utlandet. Det var fordi jeg ikke ville såre ham at det gikk helt galt.

«Dette er under all kritikk»

En av dem som har reagert, er tidligere realitydeltager Bettina Buchanan (25):

Trykk på bildet for å se det stort. Skjermdump fra Instagram

Til Aftenposten utdyper Buchanan:

– Det å si at man hadde sjekket opp noen om de ikke hadde vært utenlandske, er en rasistisk uttalelse. Det er helt sykt at Viaplay Danmark har sendt det, sier Buchanan over telefon, og fortsetter:

– Det er jo ikke en ok uttalelse. Alle vi med hvite privilegier burde sette ned foten når vi ser ting som dette. Derfor valgte jeg å legge ut Instagram-storyen. Nå kjennes det viktigere enn noen gang å reagere på alt som er rasistisk, forklarer hun.

Hun reagerer ikke bare på kommentaren til deltageren, men også på alle rundt.

– At ingen av de andre deltagerne sier noe, og ikke engang programlederen reagerer mer, det er ikke greit. Det at de viser det klippet, viser at TV3 mener det er ok å si sånne ting, mener hun.

Svenske Bettina Buchanan er nå bosatt i Norge, og har tidligere vært med i flere sesonger av Paradise Hotel og Ex on the beach. Privat

– Det er for sent

Buchanan har tidligere vært med i både den svenske og norske utgaven av Paradise Hotel, og svenske Ex on the beach. Hun tror og håper at ikke det samme ville skjedd der.

– Jeg sier ifra når noe er feil. Hvis det der hadde skjedd når jeg var der, hadde jeg ikke vært stille.

Hun er klar på at Viaplay Danmark aldri burde sendt episoden. Reaksjonen hennes på at produksjonsselskapet nå velger å fjerne episoden fra alle land er:

– Det er veldig bra, men det er for sent. Hvordan kunne de ikke se at dette er helt feil? Hvor var produksjonen? Er ikke Danmark på samme sted som oss, tenker man.

– Jeg hadde forlatt innspillingen

Jamilla Wais (25) har også reagert sterkt på klippet. Det første hun tenkte var «oi, tar de med det her på TV?».

– Men så tenkte jeg litt, og jeg synes det er bra at de sendte det. Hun oppfører seg rasistisk, og det må vises. Når jeg ser sånne ting, vil jeg at alle skal få det med seg, sier den tidligere Paradise hotel-deltageren.

Jamilla Wais var med i sesong 11 av Paradise Hotel Norge. Privat

Også hun setter et stort spørsmålstegn ved hvorfor de andre deltagerne bare ler og ingen tilsynelatende ikke gjør noen ting.

Wais roser produksjonsteamet som var med i hennes sesong, og tror ikke det samme ville skjedd der. Selv er hun klar på hva hun hadde gjort:

– Jeg hadde ikke hatt lyst til å være der hvis produksjonen ikke hadde sagt noe. Da hadde jeg pakket tingene mine og forlatt innspillingen.

Trekker episoden i alle land

Det er Nordic Entertainment Group (NENT Group) som eier blant annet TV3, TV6, Viasat 4, Viafree og Viaplay i Norge.

Kommunikasjonsrådgiver i NENT Group, Fredrik Olimb, skriver følgende i en SMS til Aftenposten lørdag:

«Vi har et ansvar for å levere innhold som på ingen måte diskriminerer eller går på kompromiss med vår verdier som selskap, og har derfor valgt å fjerne episoden i alle land da den kan oppfattes som støtende for våre seere. Det har aldri vært vår (eller deltagerens) intensjon. Vi beklager sterkt at dette kan ha vært ubehagelig for seerne av episoden.»

Episode 4 er nå fjernet fra den norske, svenske og danske nettsiden til Viafree.

Aftenposten ønsket svar på flere spørsmål fra NENT group, blant annet hvordan dette ville blitt håndtert i Norge. Søndag formiddag har vi foreløpig ikke fått svar.

– Burde ikke vært publisert

Lasse Gimnes har lang fartstid i kommunikasjonsbransjen, og har erfaring fra TV-bransjen.

– Dette klippet burde ikke vært publisert. Det burde ringt en bjelle med én gang, sier han til Aftenposten.

Han peker på to hovedgrunner til hvorfor kanalen ikke skulle sendt dette: Regler en redaktørstyrt kanal har for å beskytte enkeltindivider mot seg selv (tilsvarende Vær varsom-plakaten i Norge) og at de ikke vil være en formidler av rasistiske utsagn.

– De bør ikke ville være en del av hverdagsrasisme. En seriøs TV-kanal bør ikke sende slikt når man har en mulighet til å forhindre det.

Spesielt har alderen mye å si i dette tilfellet, mener Gimnes.

– Dette er unge som kanskje ikke ser konsekvenser her og nå. Og de må beskyttes. De er ikke vant til mediene.

En seriøs TV-kanal bør ikke sende slikt når man har en mulighet til å forhindre det, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes. Skjermdump fra Instagram

Han forklarer videre at det av og til skjer at scener blir fjernet fra TV-program. Det kan eksempelvis være på grunn av dødsfall eller at de oppdager en kriminell bakgrunn i etterkant av innspilling.

Gimnes mener det lukter litt uerfarenhet av hele situasjonen.

– Kanalen burde visst at dette skaper reaksjoner. Og det med veldig god grunn. Dette er langt utenfor. Dette er rasisme.

– Tror du scenen ville blitt sendt i Norge hvis det var fra en norsk realityserie?

– Jeg håper og tror at de fleste TV-kanaler i Norge ville droppet publisering.