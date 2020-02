I 2020 er det 250 år siden Ludwig van Beethoven ble født. Akkurat hvilken dag det er, vet man ikke, men gutten som skulle bli en bauta innenfor vestlig kunstmusikk ble døpt 17. desember 1770, og man antar dermed at han kom til verden dagen før. Fordi musikkverden ikke kan la et godt jubileum forbigå i stillhet, er hele 2020 tilegnet komponisten. Han har til og med fått sin egen emneknagg, klekket ut av PR-byrået Jung von Matt for Beethoven-Haus i Bonn: #BTHVN2020.

Beethoven er kanskje den siste komponisten som trenger et stort og skinnende jubileum for å få oppmerksomhet. Allerede i sin egen tid oppnådde han legendestatus, og den har bare vokst siden. Det kommer med utfordringer. «Du aner ikke hvordan det er å høre skrittene til en kjempe bak deg,» skrev Johannes Brahms da han slet med å komponere sin første symfoni. Da den omsider kom i 1867, 14 år etter at han først begynte å skisse den frem og 40 år etter Beethovens død, fikk den kallenavnet «Beethovens tiende».