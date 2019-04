Helt siden Martin Scorsese skildret sitt røffe oppvekstmiljø i klassikeren Mean Streets (1973) har hundrevis av unge mannlige filmskapere i USA forsøkt å imitere ham.

Heldigvis har forfatter og regissør av Mid90s, Jonah Hill, gått i skole hos mesteren selv, som skuespiller i The Wolf of Wall Street (2013). Det gjør at han kommer i mål med denne oppveksthistorien og viser nok skjønn til å vite når han skal stoppe.