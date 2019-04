Er det mulig å gjøre noe nytt med Agatha Christies ikoniske detektiv Hercule Poirot, etter at David Suchet spilte ham i 26 år med vokset bart, pingvingange og nedlatende vitser?

Ut av omkledningsrommet kommer John Malkovich, som sammen med serieskaper Sarah Phelps har gitt den utslitte detektiven nytt, mørkt liv. For å markere at det virkelig er nye tider, er den ikoniske Poirot-barten også erstattet med et veltrimmet, men grånende skjegg.