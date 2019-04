Da bortimot alle superheltene ble til stjernestøv i Infinity War, husker jeg at jeg satt i kinosalen og tenkte at nå må jeg føle bitte litt her. Men nei! På tross av dramatikken kom det ikke så mye som et sjokkert lite gisp.

Den forrige Avengers-filmen Infinity War er, etter min mening, en komplett følelseskald og uinteressant film selv om det handlet om verdens undergang. Det er godt gjort, men det er altså mulig. Litt det samme som når George Lucas greide å gjøre Anakin Skywalkers omvendelse til de mørke kreftene til et eneste langt gjesp i Star Wars: Episode III.