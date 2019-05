Det er gått hele seks år siden vi sist fikk nytt materiale fra de norske rockeheltene i Bigbang. Trioen har hatt en lengre pause og jobbet med andre prosjekter. Frontfigur Øystein Greni lanserte blant annet en solokarriere med et fint albumslipp for to år siden som ga et nytt perspektiv til låtskriverevnene hans.

Nå er altså hovedprosjektet tilbake på banen med sitt tiende album. Dette er lyden av et band som er trygge på seg selv.