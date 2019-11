«Hvis journalistene snakket med trygdemottagere, kunne de kanskje avslørt Nav-skandalen», hevder mediekritiker Trygve Aas Olsen.

I et debattinnlegg på nettstedet Medier24 går han hardt ut mot norske medier for ikke å ha avslørt Nav-skandalen. Minst 48 personer er blitt uskyldig dømt, 36 av dem til fengselsstraff, uten at noen medier fant det ut. Saken ble først kjent da Nav-sjefen og arbeids- og sosialministeren selv kalte inn til pressekonferanse for å erkjenne feilene.